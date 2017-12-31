Religious Holidays 2018: Calendar For Christian, Jewish, Islamic, Hindu, Buddhist Religions
While some religious holidays always fall on the same day every year, many others depend on lunar calendar. Below is a list of religious holidays for the world’s major religions. Please note: Jewish, Baha’i and Islamic holidays begin at sunset the previous day.
Christian Holidays 2018:
Jan. 6: Epiphany
Feb 2: Candlemas
Feb 14: St. Valentine's Day
Feb. 14: Ash Wednesday
March 17: St. Patrick's Day
March 19: St. Joseph's Day
March 25: Palm Sunday
March 29: Maundy Thursday
March 30: Good Friday
April 1: Easter
April 2: Easter Monday
May 10: Ascension of Jesus
May 20: Pentecost
May 27: Trinity Sunday
May 31: Corpus Christi
June 29: Feast of Saints Peter and Paul
Aug. 1: Lammas
Aug. 15: The Assumption of Mary
Sept. 14: Holy Cross Day
Sept. 29: Michaelmas
Oct. 31: All Hallows Eve
Nov. 1: All Saints' Day
Nov. 2: All Souls' Day
Nov. 25: Christ the King
Nov. 30: St. Andrew's Day
Dec. 2: Advent
Dec. 6: St. Nicholas Day
Dec. 24: Christmas Eve
Dec. 25: Christmas
Dec. 28: Holy Innocents
Dec. 31: Watch Night
Jewish Holidays 2018:
Jan. 30: Tu B’Shevat
Feb. 28-March 1: Purim
March 30: Passover
April 28: Second Passover
May 2: Lag B’Omer
May 19-21: Shavuot
July 26: The 15th of Av
July 30: Fast of the 17th of Tammuz
July 31: Fast of Tish’a B’Av
Sept. 9-11: Rosh Hashanah
Sept. 18: Yom Kippur
Sept 23-30: Sukkot
Dec. 3-10: Chanukah or Hanukkah
Dec 22: December Solstice
Islamic Holidays 2018:
April 13: Lailat al Miraj
May 1: Lailat al Bara'ah
May 15: Start of Ramadan
June 10: Laylat al Qadr
June 14: Eid al-Fitr (End of Ramadan)
Aug. 20: Waqf al Arafa – Hajj
Aug. 21: Eid al-Adha
Sept. 11: Hijra (Islamic New Year)
Sept. 20: Ashura
Nov. 20: Milad un Nabi
Buddhist Holidays 2018:
Jan. 2 – Mahayana New Year
Feb. 8 – Nirvana Day
Feb. 15 – Parinirvana
Feb. 16 – Lunar New Year
March 15 – Magha Puja/Sangha Day
April 30 – Theravada New Year
May 22 – Hanamatsuri
May 29– Wesak or Buddha Day
July 27 – Asala/Dharma Day
Dec. 8 – Bodhi Day
Hindu Holidays 2018:
Jan. 14: Makar Sankranti/Pongal
Jan. 22: Vasant Panchami
Feb. 13: Maha Shivaratri
March 1: Holika Dahan
March 1-2: Holi
March 18: Gudi Padwa (Hindi New Year)
March 18: Ugadi (Kannada, Telugu New Year)
March 25: Rama Navami
March 31: Hanuman Jayanti
April 14: Puthandu (Tamil New Year)
April 14: Vaisakhi/Baisakhi/Vishu
April 15: Pohela Boishakh (Bengali New Year)
April 18: Akshaya Tritiya
May 15: Savitri Puja
July 14: Puri Ratha Yatra
July 27: Guru Purnima
Aug. 15: Nag Panchami
Aug. 24: Varalakshmi Vratam
Aug. 24: Onam
Aug. 26: Raksha Bandhan
Sept. 2: Krishna Janmashtami
Sept. 13: Ganesh Chaturthi
Sept. 17: Vishwakarma Puja
Oct. 8: Mahalaya Amavasya
Oct. 10-18: Navaratri
Oct. 19: Dusshera
Oct. 23: Sharad Purnima
Oct. 27: Karwa Chauth
Nov. 5: Dhanteras
Nov. 6: Diwali
Nov. 9: Bhai Dooj
Nov. 13: Chhath Puja
Nov. 23: Kartik Poornima
Dec. 18: Geeta Jayanti
Dec. 16: Dhanu Sankranti